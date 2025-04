Alexandre Curi anuncia quase R$ 8 milhões do Governo em investimentos para Sengés

O município de Sengés, nos Campos Gerais, acaba de receber um importante investimento do Governo Estadual. Após uma reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba, na última terça-feira (29), o município recebeu um investimento que ultrapassa os R$ 7,7 milhões, que será destinado à aquisição de novos maquinários zero quilômetro, fortalecendo a estrutura de atendimento e os serviços públicos da cidade.

A informação foi confirmada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), o deputado Alexandre Curi, que, ao lado do prefeito Gerson Nunes, anunciou a emenda logo após a reunião formalizada com o secretário das Cidades, Guto Silva. Conforme as explicações do presidente, já havia a liberação de uma verba de mais de R$ 3 milhões para o município, mas o Governo decidiu reforçar a emenda com mais R$ 4 milhões.

“O Governo já havia liberado R$ 3,7 milhões para que Sengés fizesse a aquisição dos novos maquinários, mas nesta reunião, o valor foi reforçado, e com a autorização do secretário e do governador Retinho Junior, mais R$ 4 milhões foram disponibilizados ao município, totalizando mais de R$ 7,7 milhões”, afirmou Alexandre.

Segundo o presidente, o investimento será de grande importância para a manutenção das estradas rurais do município, e simboliza um avanço importante para os moradores. “Sengés é um município grande e com um grande número de estradas rurais, e agora, com a emenda destinada à aquisição dos maquinários, a prefeitura poderá restaurar estas estradas e garantir mais acessibilidade aos moradores”, disse.

O deputado ainda fez agradecimentos aos representantes do Governo pela emenda disponibilizada a Sengés. “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior, ao secretário Guto Silva e também ao deputado Traiano, que também esteve conosco nesta audiência, buscando recursos para a prefeitura de Sengés”, enfatizou Curi.