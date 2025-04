Wenceslau Braz celebra dia do trabalhador com feirão de empregos e entretenimento para população

O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está promovendo ações especiais para celebrar o Dia do Trabalhador, que acontece nesta quinta-feira (01). O cronograma conta com um Feirão de Empregos com mais de 100 vagas, além de diversas atividades de entretenimento, saúde e apresentações culturais para população. O evento está sendo realizado na Praça do Chico a partir desta quarta-feira (30).

Para quem está a procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, está sendo promovido um Feirão de Empregos com mais de 100 vagas em diversos setores. O secretário de Indústria, Comércio, Trabalho e Emprego, Fábio Machado de Almeida, informou que empresas do município e da região estão realizando o recrutamento de colaboradores. Além disso, também serão ministradas palestras sobre profissões e mercado de trabalho.

O feirão está acontecendo nesta quarta-feira das 09h00 às 16h00. As pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego devem comparecer ao local munidas de documento de Identidade, CPF e currículo. Para quem não tem currículo pronto, uma equipe da Agência do Trabalhador estará no local para auxiliar quem precisa.

Na área da Saúde, a equipe coordenada pelo enfermeiro Rodrigo Pascoal irá promover ações de Conscientização de Saúde, aferição de pressão, glicemia capilar para medição de glicose, também haverá equipes de suporte para monitoramento e atendimento durante todo o evento.

O evento também irá contar com shows e apresentações culturais. O início da festa acontece a partir das 18h00 desta quarta-feira. Na quinta-feira e sexta-feira (02) também serão realizados shows, apresentações culturais e sorteio de prêmios sempre a partir das 18h00.

A festa irá contar com a segurança e apoio das equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar.