Adolescente de 15 anos é acusado de estuprar as irmãs de quatro e nove anos

Um caso de estupro cometido por um adolescente contra as duas irmãs de quatro e nove anos de idade chocou moradores do município de Sengés, na região dos Campos Gerais. O jovem de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (29).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais cumpriram durante a tarde desta terça-feira o mandado de apreensão do menor que é suspeito te der estuprado as próprias irmãs. Conforme as investigações, o caso veio à tona após a menina de nove anos relatar os abusos a uma psicóloga que faz parte de um projeto social do município. Além dela, o irmão também teria abusado da criança de quatro anos.

Diante da situação, as equipes da Polícia Civil realizaram a oitiva da mãe dos menores. O adolescente foi encaminhado ao CENSE de Curitiba onde permanece em internação provisória de quarenta e cinco dias enquanto o caso segue sendo investigado.

As menores seguem recebendo acompanhamento psicológico.