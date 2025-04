Lady Gaga mandou apagar luzes de terminal do Galeão para desembarcar

A equipe da cantora Lady Gaga pediu que as luzes do Galeão da área externa do desembarque RIOgaleão Exclusive – um espaço que faz parte de um serviço personalizado do aeroporto – fossem apagadas para ela para entrar no carro, no fim da madrugada desta terça-feira (29). O motivo não foi informado.

Gaga chegou acompanhada por seis pessoas, por volta das 4h50, e saiu discretamente por essa área reservada do aeroporto.

Alguns fãs a aguardavam atrás de um cercado para ver a estrela passar.

O carro de Gaga foi escoltado por batedores até o Copacabana Palace, onde ela ficará hospedada para o megashow na Praia de Copacabana no próximo sábado (3).

Por volta das 5h15, Gaga chegou ao hotel. Ela entrou pelos fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Na frente do hotel, mais little monsters esperavam ver a estrela.

A apresentação, que será gratuita, tem previsão de atrair mais de 1,6 milhão de pessoas. A mother monster chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, em uma aeronave particular.

Dois aviões jumbos

Com estrutura digna de uma superstar, Lady Gaga traz uma equipe de cerca de 250 pessoas e dois aviões jumbos com dezenas de toneladas de equipamentos, que começam a chegar ao Rio nesta semana.

Todo o aparato será levado para Copacabana em vários caminhões. No local, está sendo montado o palco da apresentação "Mayhem on the Beach".

Fonte original G1 Paraná.