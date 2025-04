Jaguariaíva é convidada a integrar programa de economia circular da Klabin

A Prefeitura de Jaguariaíva foi convidada a participar do Programa Território Circular: o Legado do Gestor Público, iniciativa promovida pela empresa Klabin. A ação visa fortalecer a economia circular por meio do apoio à coleta seletiva e à valorização de cooperativas e associações que atuam na gestão de resíduos sólidos. Na última semana, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) estiveram no Centro de Tecnologia da Klabin, localizado na Fazenda Harmonia, em Telêmaco Borba, para participar de uma reunião executiva relacionada ao programa.

O Território Circular contempla nove municípios da região e busca promover a inclusão social, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável a partir do engajamento de organizações locais na cadeia da reciclagem. A proposta é fomentar o fortalecimento de práticas ambientais alinhadas com os princípios da economia circular, que incentiva a reutilização de materiais e o reaproveitamento de resíduos, reduzindo o impacto ambiental.

Jaguariaíva já conta com um diagnóstico atualizado da coleta seletiva no município, elaborado com apoio técnico da empresa Ambipar. Esse levantamento fornece dados essenciais para o aprimoramento dos processos de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, permitindo o alinhamento com os objetivos do programa da Klabin.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o convite para integrar a iniciativa é um reconhecimento ao comprometimento do município com a gestão ambiental e com políticas públicas voltadas à sustentabilidade. A participação no Território Circular fortalece a articulação entre o poder público, a iniciativa privada e as organizações sociais locais, ampliando o alcance das ações voltadas à inclusão produtiva de catadores, à profissionalização das associações de reciclagem e à redução dos resíduos enviados a aterros.

A atuação conjunta entre os municípios e a Klabin, com suporte técnico de empresas especializadas, pretende consolidar uma rede regional de boas práticas em resíduos sólidos, integrando ações que promovam impacto positivo tanto ambiental quanto social. O próximo passo será a formalização da participação de Jaguariaíva no programa e o planejamento das atividades a serem implementadas em parceria com as demais cidades envolvidas.