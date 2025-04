Sengés divulga edital de Processo Seletivo com 46 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Na última segunda-feira (28), a prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, divulgou o edital de abertura do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 46 vagas disponíveis e salários de até R$ 5,1 mil. As inscrições para concorrer às vagas serão abertas na próxima quarta-feira (30) e permanecerão abertas até o dia 14 de maio.

O Processo Seletivo será destinado ao preenchimento de vagas em nove áreas de trabalho diferentes, que exigem requisitos conforme a complexibilidade dos serviços. As oportunidades contam com vagas nas áreas de cozinheiro, executor de serviços gerais, fonoaudiólogo, motorista, professor de língua estrangeira, profissional em educação física, professor com especialização em educação física, operador de máquinas e zelador.

De acordo com as informações contidas no edital de abertura do PSS, estão disponíveis 10 vagas para o cargo de cozinheiro, sendo que a carga horária da vaga é de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 1.699,93. Para concorrer à estas vagas, os interessados não precisam atender a requisitos, assim como para o cargo de executor de serviços gerais, que possui a mesma carga horária e salário. A diferença é que para este cargo estão disponíveis três vagas.

Já para o cargo de fonoaudiólogo, que tem apenas uma vaga está disponível, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 5.154,63. Para concorrer à esta vaga, os interessados devem ter como requisitos o ensino superior completo em fonoaudiologia e o registro respectivo no conselho da classe.

Para o cargo de motorista, estão disponíveis 10 vagas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.193,46. Para concorrer à estas vagas, os interessados devem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D e serem registrados no EAR.

Página 2 do edital de abertura do PSS. Foto: Print

Na área da educação, há duas vagas para professor de língua estrangeira, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 2.506,06. Para concorrer às vagas, os interessados devem ter ensino superior completo em letras. Ainda na educação, há uma vaga para professor com especialização em educação física, licenciado. Nesta vaga, a carga horária também é de 20 horas semanais e a remuneração também é de R$ 2.506,06. Para concorrer, os interessados devem ter licenciatura plena e/ou lipcenciatura em Educação Física.

Falando em Educação Física, o edital também aponta cinco vagas disponíveis para profissionais em educação física, com bacharel. Para estas vagas, a carga horária é de 25 horas semanais, e a remuneração é de R$ 2.686,99. Para concorrer, os interessados devem ter bacharel em educação física e registro no conselho da classe.

O edital ainda conta com quatro vagas para operador de máquinas II, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.741,82. Para concorrer, os interessados devem ter a CNH na categoria D. Por fim, o edital apresenta 10 vagas para o cargo de zelador, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.699,93, sem requisitos.

Página 3 do edital de abertura do PSS. Foto: Print

Contudo, os interessados em concorrer a qualquer uma destas vagas terão o prazo de inscrição de 15 dias, entre os dias 30 de abril e 14 de maio. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente na Prefeitura Municipal de Sengés, que fica na rua Travessa Senador Souza Naves, no centro do município, entre as 08h30 e 11h00, no período da manhã, e das 13h00 às 17h00 no período da tarde. As inscrições serão gratuitas.

Para mais informações os interessados podem acessar o edital completo no site da prefeitura de Sengés.