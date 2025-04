Conferência Municipal em Joaquim Távora é adiada para junho; veja quando acontece

Conferência será realizada na Câmara Municipal no dia 23 de junho. Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (28), a prefeitura de Joaquim Távora emitiu um comunicado informando que a data da Conferência Municipal, que estava marcada para acontecer na próxima terça-feira (29), teve de ser adiada por conta do reagendamento da Conferência Nacional das Cidades.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a Conferência Municipal foi adiada para o dia 23 de junho, que cairá em uma segunda-feira, para se alinhar com a Conferência Nacional, que foi reagendada recentemente para o mês de outubro.

“O adiamento visa proporcionar mais tempo aos municípios para convocarem e realizar as conferências, garantindo maior participação e um debate mais contundente nas etapas estadual e nacional”, afirma a prefeitura.

Contudo, após o reagendamento da data, a Conferência Municipal de Joaquim Távora acontecerá no dia 23 de junho das 08h00 às 17h00 na sede da Câmara Municipal dos Vereadores, e a presença da população é de grande importância para decidir o futuro, melhorias e transformações da cidade.

PARA QUE SERVE A CONFERÊNCIA?

As Conferências Municipais, que acontecem anualmente em todo o Brasil, são uma preparação para a Conferência Estadual e, posteriormente, para a Conferência Nacional das Cidades. Na fase municipal da Conferência, os moradores podem levar demandas e apresentar opiniões sobre melhorias que podem ser feitas para elevar a qualidade de vida do município.

Posteriormente, estes assuntos tratados nas cidades são repassados nas próximas etapas para as autoridades responsáveis, que analisam e projetam as demandas necessárias para cada município, buscando garantir a evolução e uma qualidade de vida digna e melhor para as cidades brasileiras.