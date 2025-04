Ribeirão Claro chega perto dos 300 pacientes com dengue

Os casos de dengue seguem aumentando em todo o estado do Paraná. No Estado, mais de 42 mil casos já foram confirmados, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SESA) e, na cidade de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, a situação não é diferente. De acordo com os últimos registros, que foram divulgados na semana passada, o município está perto de registrar 300 casos confirmados desde o início deste ano.

Segundo as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira (25) através de um boletim informativo com os dados sobre os casos de dengue no município, 512 notificações de pacientes com os sintomas da dengue já foram investigadas, e a maioria destas investigações foram positivadas após os exames laboratoriais.

Conforme apontam os dados do boletim, dos 512 casos investigados, apenas 226 foram descartados, e, como maioria, 288 casos foram confirmados, reforçando o cenário preocupante do aumento de casos no município. O boletim também aponta que, até a data de sua publicação não haviam casos esperando resultados de exames.

NO ESTADO

Portanto, não é apenas na cidade de Ribeirão Claro que os casos seguem aumentando com o passar dos dias. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SESA), na última quarta-feira (23), o Paraná confirmou mais 5.767 novos casos de dengue e também mais dois óbitos entre os dias 15 e 23 de abril.

Com os resultados deste período, o Estado chegou à marca de 147.531 notificações, 42.802 diagnósticos confirmados e 33 óbitos em decorrência da dengue, retratando e reforçando o cenário preocupante em que se depara a saúde pública do Paraná no momento.

Portanto, a população paranaense deve manter-se atenta e auxiliar as forças de vigilância sanitária de suas respectivas cidades, auxiliando na manutenção, combate à dengue e tomando medidas de proteção para evitar a proliferação do mosquito e, posteriormente o aumento de casos em todas as regiões do Paraná.