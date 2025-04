Prefeitura de Sengés leva atendimento odontológico gratuito e permanente para o Distrito Ouro Verde

Uma conquista histórica marcou o município de Sengés, nos Campos Gerais, na última quarta-feira (23), e promete garantir uma qualidade de vida melhor para os moradores da zona rural. A prefeitura anunciou, por meio da Secretaria de Saúde, que, pela primeira vez, o Distrito Ouro Verde contará com atendimento odontológico permanente na Unidade Básica de Saúde, totalmente custeado pelo município.

"Ampliar os atendimentos para a zona rural é um compromisso que assumimos e que estamos realizando com muita responsabilidade. Os moradores merecem ter acesso aos serviços de qualidade e perto de casa", destacou o prefeito Gerson Nunes.

Segundo as informações coletadas pela reportagem da Folha, esta é uma das maiores conquistas para os moradores das áreas rurais do município, que nunca tiveram atendimento com dentista diretamente nos bairros onde moram e precisavam se deslocar até a cidade, ou os doutores se deslocavam aos bairros e distritos, para receber atendimento, passar por exames e procedimentos odontológicos quando preciso. Mas agora, com uma dentista residindo no Distrito Ouro Verde, os moradores ganham um acesso mais prático e rápido aos atendimentos.

A responsável pelos atendimentos será a doutora Pollyana Constante, que já está morando no distrito e pronta para atender os moradores. Com a nova oportunidade, os moradores terão acesso gratuito a diversos procedimentos, como exames clínicos, limpezas, tratamentos de cáries, extrações, restaurações, cuidados com as gengivas e orientações sobre higiene bucal.

Para o prefeito Gerson Nunes, o momento representa muito mais do que a ampliação de serviços, e representa o compromisso de sua gestão com a população rural.

Portanto, apesar de que a doutora responsável resida no bairro Ouro Verde, a novidade não fica restrita ao distrito. Além do Ouro Verde, os serviços também foram ampliados para atender os bairros vizinhos como o Bairro dos Alves, Pinhalzinho, Rio Claro, Caçador, Santo Antônio, São Domingos, Palmerinha e o distrito do Reianópolis, fortalecendo a atenção básica na zona rural e garantindo que cada vez mais famílias recebam o cuidado que merecem.