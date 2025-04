Jaguariaívense morre ao ser atingido por árvore em Castro

Uma tragédia tirou a vida de um trabalhador natural do município de Jaguariaíva na manhã desta segunda-feira (28) após ele ser atingido por uma árvore. A situação foi registrada na zona rural da cidade de Castro, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações do portal Página Um, a situação aconteceu no bairro rural da Barrinha. Conforme o registro do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a um homem que havia ficado ferido após ser atingido por uma árvore durante o corte de madeira. Quando as equipes chegaram ao local, foi constatado que a vítima havia sido atingida na cabeça, não resistiu e morreu no local.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para recolher o corpo da vítima. Também foram acionadas as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Ainda segundo as informações, o homem seria natural do município de Jaguariaíva.

As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.