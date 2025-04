Mãe é presa por prostituir a filha de 13 anos em troca de aluguel

Uma mulher foi presa na última quinta-feira (24) acusada de prostituir a filha de 13 anos em troca de dinheiro para o aluguel de sua casa. A prisão aconteceu na cidade de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, e um homem que estava com a menor na cama também foi levado para cadeia.

Segundo as informações apuradas pelo pela RicTv, o caso chegou até a polícia após equipes do Conselho Tutelar receberam denúncias de que a mulher trocava a filha pelo aluguel do imóvel em que ela e os cinco filhos residiam. As suspeitas aumentaram devido ao fato da mulher mudar de residência a cada visita da equipe do Conselho Tutelar.

Com isso, os policiais foram até o local onde a menor foi encontrada na cama junto com um homem de 23 anos de idade. A polícia, o suspeito confessou que estava tendo relações sexuais com a adolescente e que sabia se tratar de um crime, mas achou que não haveria problemas pelo fato da mãe ter consentido o ato sexual.

Na sequência, as equipes foram até a casa da mulher que foi encontrada junto com outra filha menor de idade. Já as outras três crianças filhas da mulher estavam na escola.

Frente aos fatos, a mulher e o suspeito foram presos e levados à delegacia da Polícia Civil. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e investiga outros homens que praticaram o ato sexual com a menina. Já as demais crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.