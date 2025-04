Sengés realiza a 7ª Conferência Municipal da Cidade para discutir o futuro do município

A Prefeitura de Sengés promove, nesta terça-feira, 29 de abril de 2025, a 7ª Conferência Municipal da Cidade, evento que visa reunir a população e representantes do poder público para discutir e propor ideias sobre o desenvolvimento urbano e social do município. A conferência ocorrerá das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Câmara Municipal de Sengés, e é uma oportunidade para cidadãos e gestores colaborarem na construção de um futuro mais sustentável e integrado para a cidade.

O evento tem como objetivo fortalecer o diálogo entre a administração pública e a população, permitindo que as decisões sobre o crescimento urbano e as questões sociais reflitam as necessidades e aspirações da comunidade local. A conferência também serve para discutir temas como planejamento urbano, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente e inclusão social, fundamentais para o desenvolvimento sustentável de Sengés.

A 7ª Conferência Municipal da Cidade é uma chance de participar ativamente do processo de transformação do município, contribuindo com ideias, sugestões e críticas construtivas. A gestão pública enfatiza a importância da participação popular para a elaboração de políticas públicas que atendam às reais demandas da população.

A presença de todos é fundamental para garantir que as decisões tomadas na conferência contemplem os interesses de todos os segmentos da sociedade, promovendo uma cidade mais justa, acessível e com qualidade de vida para todos os cidadãos. A Prefeitura de Sengés convida a comunidade a comparecer e contribuir para o fortalecimento da cidade em suas diversas áreas de atuação.