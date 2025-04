Prefeitura de Jaguariaíva abre Sala de Acolhimento para pessoas autistas na Estação Cidadã

Na última quinta-feira (24), a prefeitura de Jaguariaíva deu um passo importante em promover a inclusão e o cuidado com as pessoas com comorbidades através da entrega da mais nova Sala de Acolhimento para Pessoas com Autismo e Outras Comorbidades, que, projetada para acolher, orientar e encaminhar famílias aos serviços públicos municipais, passa a integrar o prédio da Estação Cidadã do município.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades, como o prefeito e secretários municipais, representantes da Câmara, servidores públicos e, principalmente, mães de pessoas com TEA e comorbidades, que emocionaram os presentes ao reforçar a importância de políticas públicas que enxerguem e respeitem a diversidade.

Coordenada por Joyce Priscila Pereira de Oliveira, diretora do Departamento da Pessoa com Deficiência, a sala fica ao lado do Departamento de Habitação, na antiga estação, no Centro da cidade. Lá, as famílias que enfrentam dificuldades para acessar os serviços públicos vão encontrar acolhimento e apoio. O local também será responsável por auxiliar na emissão da carteirinha do autista, um documento essencial para garantir os direitos e prioridades dessas pessoas no dia a dia.

A entrega do novo espaço faz parte das ações de conscientização realizadas ao longo de abril, mês dedicado ao autismo. Entre as atividades promovidas pela prefeitura estão uma caminhada de sensibilização, rodas de conversa e uma palestra com o influenciador, escritor e ativista Marcos Petry, que compartilhou sua trajetória e experiência como autista, inspirando o público presente.

Com a criação da Sala de Acolhimento, Jaguariaíva reafirma seu compromisso com a inclusão, oferecendo não apenas estrutura, mas, acima de tudo, humanidade no atendimento às famílias que mais precisam.