Sengés reforça rede de saúde com novos equipamentos avaliados em R$ 120 mil

Nesta sexta-feira (25), o prefeito Gerson Nunes, da cidade de Sengés, nos Campos Gerais, anunciou a chegada de novos equipamentos para auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência do município. Os equipamentos, avaliados em R$ 120 mil, foram adquiridos com recursos próprios da gestão, e representam um passo significativo em direção à qualidade dos atendimentos aos pacientes.

Os aparelhos adquiridos pela prefeitura prometem auxiliar, e muito, os atendimentos do município, especialmente atendimentos com urgência, já que um dos aparelhos é um RCP de Ressuscitação Cardiopulmonar, que é utilizado para bombear o coração, melhorar o fluxo sanguíneo e auxiliar na reanimação dos pacientes. O outro aparelho, trata-se de um gasômetro, um aparelho de laboratório muito utilizado para fazer exames de sangue.

Para o prefeito da cidade, a chegada dos novos equipamentos representa as melhorias do município em relação à saúde pública, e é motivo de alegria. “Isso é a saúde do município de Sengés melhorando a cada dia”, afirmou o prefeito.

Durante a entrega, a secretária da Saúde de Sengés, Jaqueline Nunes da Silva, destacou a importância destes reforços para atender a população, expressando que entregar novos equipamentos para o município é uma ação muito gratificante, pois resulta no atendimento de qualidade à população.

“É muito gratificante fazer a entrega de novos equipamentos de saúde, porque isso melhora a qualidade dos nossos atendimentos de urgência e de emergência. Investir em saúde é vida”, disse a secretária durante a entrega dos equipamentos. Doutor Victor e a secretária Jaqueline na entrega dos equipamentos. Foto: Divulgação

Já para o doutor Victor, que também esteve presente, o equipamento de Ressuscitação Cardiopulmonar será de grande importância para o município, auxiliando nas demandas dos pacientes. “Agora, com esse novo equipamento, nós garantimos uma reanimação contínua, precisa e segura para os nossos pacientes”, destacou o doutor.

A entrega dos novos equipamentos também contou com a presença do doutor Bruno e do gestor Tihago, além do prefeito Gerson Nunes, do doutor Victor e da secretária Jaqueline Nunes.