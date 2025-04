Chuva dará trégua neste final de semana, mas temperaturas continuarão baixas na região; volta a chover na segunda-feira

Esta semana teve uma variedade de temperaturas na região do Norte Pioneiro. No início da semana, as temperaturas estavam médias, nem altas e nem baixas nas cidades, mas uma reviravolta meteorológica trouxe o clima frio, as baixas temperaturas e a chuva novamente para a região, e a previsão é que este “climinha de inverno” continue durante o final de semana, mas sem chuvas e atinja a próxima semana também.

De acordo com as previsões, a temperatura neste final de semana deve variar entre 16°C e 26°C, com possibilidade de chuva apenas na próxima segunda-feira (28), quando algumas cidades da região registrarão apenas algumas pancadas de chuva, enquanto outras podem registrar até 18mm de chuva por hora. Confira a previsão de algumas cidades abaixo.

Wenceslau Braz

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura no próximo sábado (26), deve ficar entre 17°C e 25°C. Neste dia, não deve chover no município, mas o céu ficará nublado durante todo o dia. Já no domingo (27), as temperaturas ficarão entre 16°C e 25°C, com o céu ensolarado e sem previsão de chuva. Na segunda-feira volta a chover no município, e a temperatura máxima cairá para 24°C.

Siqueira Campos

Em Siqueira Campos, as previsões apontam os mesmos padrões. Temperaturas entre 17°C e 24°C no sábado, que não será acompanhado de chuvas, mas sim do céu nublado. No domingo, a temperatura ficará entre 16°C e 25°C, com o dia ensolarado. Na segunda-feira voltará a chover, com temperaturas entre 18°C e 24°C.

Santana do Itararé e Santo Antônio da Platina

Assim também acontecerá nas cidades de Santana do Itararé, onde a temperatura do final de semana será entre 17°C e 26°C, Santo Antônio da Platina, que terá temperaturas variando entre 17°C e 26°C. Na segunda-feira, as temperaturas destes municípios devem ficar entre 18°C e 25°C.

Jacarezinho

Já na cidade de Jacarezinho, as previsões apontam diferenças em relação às outras cidades. Enquanto o sábado deve ser nublado em outros municípios, em Jacarezinho será ensolarado, e as temperaturas devem ficar entre 19°C e 26°C. No domingo existe a possibilidade de uma leve pancada de chuva durante o dia, que terá mínimas de 17°C e as máximas continuam em 26°C. Na segunda-feira, a chuva em Jacarezinho também será mais intensa, com previsão de 17.9mm por hora durante o dia.

Ribeirão do Pinhal

Em Ribeirão do Pinhal, as previsões apontam que o sábado deve ser nublado, com temperaturas entre 17°C e 26°C, enquanto o domingo será ensolarado e com temperaturas entre 16°C e 26°C. Na segunda-feira a chuva atinge o município, e as temperaturas devem ficar entre 19°C e 25°C.

Ribeirão Claro

Para a cidade de Ribeirão Claro, as previsões apontam que o sábado deve ser ensolarado, enquanto o domingo será nublado e a segunda-feira chuvosa. Durante estes três dias, a temperatura no município deve variar entre 18°C e 25°C.

Campos Gerais

Nos municípios dos Campos Gerais, o padrão da temperatura e dos eventos climáticos deve ser o mesmo. Em Arapoti, por exemplo, o sábado terá temperaturas entre 16°C e 24°C, com tempo nublado, mas sem chuvas. No domingo, o sol tomará conta do dia, mas as temperaturas podem chegar a 14°C, enquanto na segunda-feira as mínimas sobem para 17°C e a chuva deve se apresentar.

Já na cidade de Jaguariaíva, a temperatura será um pouco mais baixa. No sábado, a temperatura poderá variar entre 14°C e 23°C, com o tempo nublado. No domingo o tempo permanecerá nublado, mas as mínimas podem cair para 13°C. Na segunda-feira, com a chuva tomando conta do município, as mínimas sobem para 16°C e as máximas devem cair para 22°C.

Enquanto isso, na cidade de Sengés, o sábado também será nublado, porém, as temperaturas devem ficar entre 15°C e 23°C. No domingo, o sol tomará conta da cidade, que apresentará temperaturas entre 14°C e 24°C. Já na segunda-feira, a temperatura mínima sobe para 16°C e a máxima cai para 21°C, além de que a chuva tomará conta do dia.

Para informações sobre outras cidades do Norte Pioneiro, Campos Gerais ou qualquer outra cidade do Paraná, os leitores podem acessar o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e buscar pela cidade desejada.