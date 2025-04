Seminário encerra programa de alfabetização na Educação Infantil de Jaguariaíva e Sengés

O Cine Teatro Valéria Luercy foi palco, nesta quarta-feira (23), do seminário final do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Governo Federal. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e reuniu representantes da área educacional de Jaguariaíva e Sengés.

Participaram do seminário secretárias municipais de Educação dos dois municípios, articuladoras do programa, gestores, educadoras, professores da rede municipal de ensino e integrantes do Núcleo Regional de Educação. O objetivo do encontro foi apresentar os resultados obtidos ao longo da implementação do programa, além de trocar experiências e fortalecer as práticas pedagógicas nas etapas iniciais da Educação Infantil.

Durante o evento, foram expostos materiais didáticos utilizados durante o programa e apresentadas estratégias pedagógicas aplicadas pelas equipes das escolas envolvidas. As articuladoras e gestoras realizaram apresentações com dados e relatos das atividades desenvolvidas. Entre os resultados destacados, esteve a valorização do trabalho dos educadores, que participaram de formações continuadas e receberam recursos para promover ambientes alfabetizadores desde a base da aprendizagem.

A programação também contou com uma apresentação da Escola Municipal de Música, que trouxe um momento cultural e de descontração ao evento, encerrando o seminário de forma leve após as atividades técnicas.

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Governo Federal voltada à promoção da alfabetização de crianças na idade certa, com apoio direto aos municípios e estados. Em Jaguariaíva e Sengés, a execução local da proposta teve apoio das secretarias municipais de Educação, que promoveram a formação de profissionais e a distribuição de materiais pedagógicos ao longo do ciclo.