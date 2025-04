CBH Norte Pioneiro realiza reuniões setoriais para composição do próximo mandato

O Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Norte Pioneiro promove nos dias 19 e 20 de maio reuniões setoriais para definir os novos representantes que atuarão no mandato 2025-2029. Os encontros serão realizados online, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e são abertos à participação de todos os interessados.

Na segunda-feira, 19 de maio, a reunião com representantes do Poder Público será às 9h30. Ainda no mesmo dia, às 14h, ocorre a plenária com os usuários de recursos hídricos. Já na terça-feira, 20 de maio, a partir das 9h30, será a vez da Sociedade Civil Organizada.

O CBH Norte Pioneiro é composto por 35 membros titulares e seus respectivos suplentes, distribuídos entre 14 representantes do Poder Público, 13 de usuários de recursos hídricos e 8 da sociedade civil organizada. O comitê foi instituído pelo Decreto Estadual nº 5.427, de 22 de setembro de 2009.

Com a missão de discutir e propor políticas públicas para a gestão das águas, o CBH atua em temas como o uso equilibrado dos recursos hídricos e a prevenção de eventos críticos, como a escassez hídrica. As reuniões setoriais têm como objetivo garantir a representatividade dos diversos setores envolvidos na gestão da bacia hidrográfica.

O território atendido pelo comitê inclui total ou parcialmente 41 municípios do Norte Pioneiro do Paraná. Entre eles estão Arapoti, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Ibaiti, Jaguariaíva, Wenceslau Braz, entre outros.

Os interessados em participar das reuniões ou obter mais informações sobre o processo de escolha dos novos representantes podem entrar em contato com a Secretaria Executiva do CBH Norte Pioneiro pelo e-mail [email protected].