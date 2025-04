Norte Pioneiro tem quatro mortes pela Dengue confirmadas em 2025

Com o número de casos aumentando em ritmo acelerado, o Norte Pioneiro já ultrapassou a marca de três mil casos confirmados de Dengue desde o início deste ano e contabiliza quatro mortes provocadas pela doença, em três cidades diferentes da região. Os dados foram divulgados oficialmente pela Secretaria de Estado de Saúde (SESA) em um boletim informativo divulgado nesta quarta-feira (23).

Até o momento, 3.436 pessoas foram infectadas nos municípios da região, sendo que todas as cidades já registraram ao menos um caso. De acordo com o boletim divulgado pela SESA, as quatro mortes foram registradas nas cidades de Andirá, Ribeirão do Pinhal e também em Carlópolis, sendo que dois destes casos foram na cidade de Andirá, que é uma das cidades com mais casos na região.

Segundo os dados do boletim, Carlópolis lidera o ranking dos casos confirmados, somando 1.088 casos até o momento. Entre as cidades com mais casos ainda entram as cidades de Cambará, com 435 casos confirmados e a cidade de Andirá. Jacarezinho também está na lista, com 234 casos. Estas quatro cidades concentram mais da metade das notificações de toda a região, além de registrarem três dos quatro casos confirmados. O outro óbito foi confirmado na cidade de Ribeirão do Pinhal, que acumula um total de 180 casos.

Os registros de Santo Antônio da Platina, com 217 casos, e Assaí, com 168, também chamam a atenção na região, e fecham os registros das cidades com as maiores quantidades de casos. Na contra mão, algumas cidades registram menos de cinco casos até o momento. Japira e Conselheiro Mairinck apresentam apenas um caso cada, enquanto Figueira possui dois casos, Jundiaí do Sul e Pinhalão, três, enquanto a cidade de Tomazina possui seis casos confirmados.

Contudo, com o aumento de casos constante e com o outono trazendo variações climáticas significativas para a região, os moradores devem ficar atentos aos principais sintomas da dengue, como febre alta, dor no corpo, atrás dos olhos, náuseas e manchas avermelhadas na pele. Ao menor sinal da doença, a recomendação é procurar atendimento médico para evitar agravamentos.

A Secretaria de Estado de Saúde reforça que o combate deve continuar firme, com ações de eliminação de criadouros, limpeza de quintais e orientação da população, trabalhando assim para que a proliferação do mosquito seja interrompida e os casos comecem a diminuir na região.