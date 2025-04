Sengés se prepara para receber atletas dos Jogos Escolares do Paraná 2025

O clima esportivo e a ansiedade já começam a tomar conta de Sengés, nos Campos Gerais, que se prepara para ser palco de grandes emoções com a chegada da Fase Regional do 71º Jogos Escolares do Paraná. O município será sede da primeira etapa da competição, onde atletas dos sete municípios do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz se reunirão em disputas acirradas em busca da classificação para disputar as próximas fases da competição.

Considerada como uma das maiores tradições da educação paranaense, e um dos eventos mais aguardados pelas comunidades escolares de todo o Estado, os Jogos Escolares do Paraná (JEPS) prometem agitar as cidades nos próximos dias. Com a primeira fase do campeonato sendo realizada em 15 cidades do Paraná, a etapa busca classificar as equipes para disputar a segunda regional e, consequentemente a macrorregional e a estadual.

Reunindo atletas de 12 a 17 anos de idade, das cidades de Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Jaguariaíva, Arapoti e da cidade sede, Sengés será o palco desta grande atração, que promete reunir não apenas os estudantes que disputarão as partidas, mas também torcedores, familiares e moradores em um clima esportivo e de muita agitação nos próximos dias.

No ano passado, em 2024, Sengés já foi o palco da competição e, neste ano, será sua segunda vez consecutiva sediando os Jogos. Na visão do prefeito do município, Gerson Nunes, a oportunidade de sediar o campeonato pela segunda vez é motivo de orgulho e gratificação.

“É um grande orgulho, pelo segundo ano consecutivo, sediar a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. Nossa equipe está trabalhando intensamente para garantir que a etapa do maior evento esportivo estudantil da América Latina seja um sucesso. Receberemos cerca de mil atletas e estamos preparando tudo para oferecer a melhor experiência possível. É gratificante ver Sengés mais uma vez como referência no esporte escolar, promovendo integração, valores e oportunidades para nossos jovens”, disse à reportagem da Folha.

Para o secretário de Esportes, Luciano Ribeiro, a expectativa é entregar um evento à altura de cada atleta, e a oportunidade reforça ainda mais o compromisso da cidade com o esporte.

"Estamos contando com um importante apoio da gestão municipal para ajustar cada detalhe do evento, o que reforça ainda mais nosso compromisso com o esporte e o lazer de Sengés. Nossa expectativa é entregar um evento à altura de cada atleta que estará aqui, representando com orgulho seu município”, disse.

Com o final da primeira etapa, a segunda etapa da Fase Regional começa no dia 16 de maio, nas cidades de Jandaia do Sul, Campo Magro, Jesuítas, Marmeleiro/Renascença, São Miguel do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Pinhalão, Jacarezinho, Ibiporã, Astorga, Matinhos, Terra Rica, Clevelândia, Telêmaco Borba, Pérola e União da Vitória.