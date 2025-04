Homem é preso por estupro de vulnerável em Ibaiti

Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (23) durante cumprimento de mandado por estupro de vulnerável. A ocorrência foi registrada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam diligências para cumprir um mandado de prisão contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Durante a ação, o indivíduo foi encontrado na Avenida Alice Pereira Goulart.

Frente aos fatos, o indivíduo foi informado sobre a situação, preso e encaminhado ao Sistema Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.