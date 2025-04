Projetek leva projetos de obras públicas a municípios do Paraná e beneficia cidades do Norte Pioneiro

As universidades estaduais do Paraná, por meio do programa Projetek, desenvolvem atualmente 87 projetos de obras públicas em 59 municípios, com foco em soluções técnicas de engenharia e arquitetura. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e visa atender demandas de pequenas cidades que não têm estrutura própria para elaboração de projetos executivos.

O programa já gerou uma economia estimada em R$ 8,8 milhões aos cofres públicos municipais, com média de R$ 101,2 mil por projeto. O valor economizado pode ser destinado a áreas essenciais como saúde e educação, promovendo o desenvolvimento regional.

No Norte Pioneiro, os municípios de Andirá e Pinhalão estão entre os beneficiados. Em Andirá, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) elaborou o projeto de um galpão destinado à instalação de startups, com estrutura voltada ao incentivo à inovação e empreendedorismo local. Já em Pinhalão, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) desenvolveu o projeto de uma usina de reciclagem que também atenderá outras cinco cidades: Agudos do Sul, Balsa Nova, Mandirituba, Boa Ventura do São Roque e Inácio Martins. O projeto inclui galpão para triagem e acondicionamento de materiais recicláveis, refeitório, vestiários, banheiros e sala administrativa.

Todos os projetos seguem metodologia BIM (Building Information Modeling), que permite a criação de modelos digitais integrados, otimizando as etapas de planejamento, construção e futura manutenção dos empreendimentos públicos.

Os escritórios do Projetek estão instalados nas universidades estaduais e desenvolvem projetos em áreas como educação, saúde, cultura, infraestrutura urbana, acessibilidade e saneamento. O programa também fortalece a formação de estudantes de engenharia e arquitetura, ao promover experiências práticas em parceria com profissionais das áreas.

Outros órgãos estaduais como a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), além de secretarias da Saúde e das Cidades, também têm aderido ao programa, ampliando sua aplicação em políticas públicas voltadas à população paranaense.