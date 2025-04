Prefeitura segue com cursos profissionalizantes para jovens e adultos de Jaguariaíva

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento de Ensino Profissionalizantes, em parceria com o Sistema FAEP e o Sindicato Rural do município, tem ampliado as oportunidades de qualificação para jovens e adultos. Alunos do Projeto Pescar foram beneficiados com cursos gratuitos voltados à capacitação profissional.

Entre as formações ofertadas, estiveram os cursos de Marketing e Organizador de Reuniões, que reuniram 30 participantes. As aulas foram conduzidas pelo instrutor Carlos Rafael Vasconcelos e tiveram como foco o desenvolvimento de habilidades práticas voltadas ao mercado de trabalho, como planejamento, comunicação e organização.

Dando continuidade às ações de qualificação, mais dois cursos foram encerrados recentemente: Inclusão Digital e Oratória, também promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com o Sistema FAEP e o Sindicato Rural. Essas formações contaram com a participação de 29 inscritos, que puderam adquirir conhecimentos essenciais para atuação em ambientes digitais e aprimoramento da comunicação interpessoal. Carlos Rafael Vasconcelos também foi o responsável pelas instruções nesses cursos.

A iniciativa visa preparar os participantes para os desafios do mercado, oferecendo capacitação técnica e incentivando o protagonismo dos alunos em suas trajetórias profissionais. Os cursos oferecidos em Jaguariaíva fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento local e à valorização da educação como ferramenta de transformação social.

Com apoio de instituições reconhecidas na formação profissional do setor rural e urbano, como o Sistema FAEP, e com o engajamento do Sindicato Rural, os cursos têm contribuído diretamente para o fortalecimento da empregabilidade e da inclusão social na região. As ações seguem alinhadas ao compromisso da gestão municipal em promover acesso à educação de qualidade e oportunidades de crescimento profissional.