Saúde de Jaguariaíva realiza mais de 5 mil atendimentos em apenas uma semana

Em apenas uma semana, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, realizou mais de 5 mil atendimentos à população, além de ter distribuído mais de 120 mil medicamentos no mesmo período. O balanço, divulgado pela prefeitura, é da segunda semana de abril, entre os dias 07 e 13, que conta com atendimentos gerais, transporte de pacientes, viagens e diversos outros dados que reforçam seu compromisso com a saúde pública.

De acordo com o levantamento divulgado pela prefeitura, o total de atendimentos gerais neste período foi de 5.071, que contam com entregas de exames, consultas comuns e outros atendimentos fornecidos pelo município. Desde montante, um mil foi realizado apenas no Hospital Municipal Carolina Lupion, e o demais em UBSs e no pronto socorro do município.

Os dados fornecidos no levantamento também apontam que foram distribuídos mais de 120 mil medicamentos, chegando a um total de 120.569. Também foram realizados três mil exames de laboratório, além de 2.317 atendimentos na Farmácia Municipal. Além disso, os dados também mostram que a Saúde do município realizou 116 internamentos neste período.

Além dos atendimentos no município, internamentos e medicamentos disponibilizados para os moradores, Jaguariaíva atendeu a 367 especialidades neste período, além de realizar 988 exames, fora e locais. O setor de transporte para tratamento fora do domicílio também ganhou destaque. Entre estes dias, foram realizadas 70 viagens, sendo que 783 pacientes foram transportados para outras cidades.

Nos destaques desta semana, a prefeitura também ressaltou a entrega de 802 kits lanche para os pacientes que foram transportados para outras cidades, além de 12 transferências e também 54 cirurgias realizadas.

Com estes números, a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva reforça seu compromisso com atendimento de qualidade à população, abrangendo desde cuidados básicos até serviços especializados. A quantidade alta de atendimentos, exames, internações, medicamentos distribuídos e o suporte oferecido aos pacientes que precisam de tratamentos fora do município refletem o comprometimento da gestão com a saúde pública e o bem-estar da comunidade jaguariaivense.