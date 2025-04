Denúncias e pedidos de ajuda para a Guarda Municipal podem ser feitos via WhatsApp em Sengés

A Guarda Municipal tem ganhado destaque em diversas cidades brasileiras nos últimos anos, reforçando sua atuação na proteção da população e no apoio às forças de segurança pública. Seja para fazer denúncias ou para pedir ajuda, muitas pessoas têm procurado o auxílio da guarda e, na cidade de Sengés, nos Campos Gerais, esse apoio pode ser solicitado via WhatsApp, onde os moradores podem entrar em contato com os integrantes da Guarda e relatar os acontecimentos.

Disponível para o uso de todos os moradores, o WhatsApp da Guarda Civil Municipal de Sengés está aberto para diversos atendimentos, que incluem desde pedidos de ajuda até denúncias sobre casos complicados. O atendimento é feito pela Guarda, que pode repassar as informações para as forças de segurança da cidade, como Polícia Civil ou a Polícia Militar, que encaminham as providências cabíveis a cada situação.

Para entrar em contato com a Guarda, os moradores devem adicionar o telefone (43) 9 9185-0035 entre os contatos do WhatsApp e, em contato com ela, devem informar seu nome e qual a situação, se está acontecendo com a pessoa ou com algum familiar, vizinho ou conhecido. O próximo passo é passar o endereço de onde está acontecendo a situação.

Com os dados enviados, o atendimento da Guarda prosseguirá e uma viatura poderá ser acionada para prestar atendimento aos moradores ou, em casos específicos, acionar outras forças de segurança do município.

Portanto, com a praticidade das conversas pelo WhatsApp, pedidos de ajuda ou denúncias podem se tornar mais práticos no município, tornando a segurança pública mais reforçada e garantindo uma qualidade melhor no atendimento à população. Contudo, é de extrema importância enviar os dados corretamente da situação para não haver divergências e acabar gerando transtornos para a Guarda.