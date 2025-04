Ribeirão Claro confirma Henrique e Moretto para agitar a Cavalgada Ecológica deste ano

Na tarde desta terça-feira (22), a prefeitura de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, emitiu um comunicado confirmando a primeira atração da 26ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações. Para agitar o tradicional evento do município, a prefeitura já confirmou a presença da dupla sertaneja Henrique e Moretto, que promete garantir agitação total na festança.

Aguardada pelos moradores da cidade e também da região, a Cavalgada será realizada entre os dias 02 e 04 de maio, proporcionando momentos de diversão, lazer e diversas atividades para entreter o público. Emendado com o feriado do Dia do Trabalhador, o primeiro final de semana em Ribeirão Claro promete ser agitado e uma ótima oportunidade para quem gosta de curtir uma boa festa.

Embora não tenham sido divulgados mais detalhes sobre a festa, nesta terça-feira a prefeitura confirmou que a agitação do segundo dia do evento, no dia 03, ficará por conta de Henrique e Moretto, que têm movimentado os palcos por onde passam.

Além do show da dupla, o evento contará com rodeios, praça de alimentação, parques de diversão e o evento principal da festa, a tradicional Cavalgada Ecológica, que acontecerá no bairro dos Três Corações, marcando mais um ano desta festa.