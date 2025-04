Jaguariaíva receberá curso gratuito de Operação de Drone

Os moradores de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, terão uma nova oportunidade de qualificação profissional com a chegada de um novo curso gratuito. Desta vez, chegará ao município um curso de Operação de Drone, que será promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Departamento de Ensino Profissionalizante. As vagas serão abertas na próxima semana, e as vagas são limitadas.

Oferecida através de uma parceria da prefeitura com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema FAEP) e o Sindicato Rural, a capacitação será oferecida como uma união de forças para levar formação técnica de qualidade à comunidade do município, se adequando às demandas tecnológicas e aperfeiçoamentos com novas tecnologias e inovações.

As inscrições para participar do curso serão totalmente gratuitas e serão abertas na próxima terça-feira (29). Com prazo final até a quarta-feira (30), as inscrições serão limitadas, ofertando apenas oito vagas para a capacitação. Voltado para maiores de 18 anos de idade, o curso terá uma carga horária de 24 horas, e será realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio, entre as 08h00 e 17h00, com intervalo para almoço.

A capacitação terá conteúdo teórico e prático, abordando desde a legislação e regulamentação para voo com drones, até noções de aerodinâmica, segurança na operação, planejamento de missões e técnicas de pilotagem. O curso também oferecerá um certificado de conclusão, reconhecido pelas instituições envolvidas.

Contudo, a oportunidade será de grande importância para jovens e adultos que desejam entrar na área, tanto para levar como profissão quanto para aqueles que desejam aprender a manusear e controlar drones para outras atividades particulares. Vale ressaltar que, embora as inscrições sejam gratuitas, as vagas são poucas em relação à quantidade de moradores da cidade, que conta com cerca de 35 mil habitantes.

Portanto, aqueles que se interessarem em realizar o curso, deverão realizar suas inscrições entre os dias 29 e 30 no Departamento de Ensino Profissionalizante de Jaguariaíva, que fica localizado na Rua Nicanor Soares, número 225, no centro do município. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do curso através do telefone (43) 3535-9358, ou comparecer à sede do Departamento.