Saúde alerta sobre aumento de casos de Chikungunya em Ibaiti

Enquanto diversas cidades do Norte Pioneiro vivem momentos de preocupação e tensão pelo aumento de casos de Dengue, a Secretaria de Saúde de Ibaiti emitiu um alerta à população por conta do aumento de casos de Chikungunya, que estão se tornando motivo de preocupação no município.

"Esse ano de 2025, diferente do ano de 2024, inciamos com poucos casos de Dengue, mas em contrapartida começamos com casos de Chikungunya", disse a Secretaria alertando a população local sobre a preocupação em relação ao número de casos já confirmados no município.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria, já foram confirmados três casos da doença no município, e outros seis continuam sendo investigados com exames laboratoriais. Pode parecer pouco, mas três casos de Chikungunya são preocupantes para a saúde da população, e podem representar riscos eminentes para os moradores.

Para retratar a seriedade do assunto, a Secretaria explica que a doença pode se tornar algo crônico, ou se estender por até dois anos. “A melhor arma ainda é a prevenção, pois o mosquito é o mesmo”, orienta.

Entre os sintomas da Chikungunya estão febre alta repentina, acima de 38,5°C, dores intensas nas articulações dos pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele, coceira na pele, do atrás dos olhos, inchaço nas articulações, calafrios e até mesmo vômitos e diarreias.

Contudo, a prevenção pode fazer com que os casos não aumentem no município. Entre as dicas orientadas pela Secretaria, estão limpar os quintais e usar repelente durante o dia, evitando assim o aumento de casos na cidade e garantindo uma qualidade melhor para a saúde da população.