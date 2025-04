Associação Cristã e prefeitura firmam parceria para aumentar atendimento em Arapoti

A Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti (AASCA) firmou na última semana um novo termo de colaboração com o poder público, assegurando o cofinanciamento da instituição por meio de um repasse anual. O acordo visa fortalecer as ações desenvolvidas pela entidade, que atua com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em comunidades do município.

A AASCA realiza atividades com crianças, adolescentes e adultos nas regiões de Calógeras e Vila Humaitá. O SCFV tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de contribuir para a construção de projetos de vida dos participantes. A iniciativa é vinculada à política de assistência social e busca prevenir situações de risco social por meio do incentivo à convivência, ao protagonismo e à participação cidadã.

O novo termo de colaboração representa mais um passo na consolidação da parceria entre a entidade e o município, garantindo maior estabilidade financeira para a manutenção das atividades. A expectativa é de que o repasse possibilite a ampliação e a qualificação do atendimento prestado à população atendida.

Além do termo firmado nesta semana, a AASCA também foi beneficiada no início do ano com a cessão de um imóvel para abrigar suas atividades. A estrutura física cedida passa a oferecer melhores condições para o funcionamento das oficinas e atendimentos desenvolvidos pela entidade, fortalecendo a rede de proteção social local.

O conjunto dessas ações amplia a capacidade de atuação da AASCA nas duas comunidades, contribuindo para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais e promovendo a inclusão de famílias em situação de risco. As atividades do SCFV incluem oficinas socioeducativas, rodas de conversa, atividades culturais e esportivas, além de ações integradas com os serviços da rede municipal.

A formalização do termo de colaboração reforça o compromisso com o desenvolvimento social do município de Arapoti, por meio do apoio a iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. A AASCA atua há anos na promoção de ações comunitárias, sendo reconhecida por seu papel na construção de vínculos e no fortalecimento da cidadania.