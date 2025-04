Acidente envolvendo carro, ônibus e caminhão deixa motorista em estado grave

Um acidente de trânsito envolvendo um carro, um ônibus e um caminhão deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. A situação foi registrada na noite do sábado (19) na PR239 no município de Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e envolveu um automóvel Mini Cooper, um ônibus com placas de Goiânia e um caminhão Volvo com placas de Curitiba. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o ônibus estava sendo guinchado pelo caminhão quando foi atingido na traseira pelo veículo de passeio.

Com o impacto, o homem de 72 anos teve ferimentos graves. Além dele, uma mulher de 42 anos que estava como passageira no veículo também ficou ferida. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Sengés para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.