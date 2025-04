Motorista abandona carro após acidente e veículo é apreendido

A equipe da Polícia Militar realizou a apreensão de um veículo após o motorista se envolver em um acidente e abandonar o carro. A situação foi registrada na noite do domingo (21) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito registrada na Avenida Alice Pereira Goulart, no bairro DER. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o motorista de um automóvel Fiat Uno havia colidido contra uma carreta e fugido do local deixando o veículo obstruindo a rua. Em seguida, os policiais constataram que o carro apresentava pendências administrativas.

Frente aos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio sendo tomadas as providências cabíveis ao caso.