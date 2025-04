Acidente mata caminhoneiro na PR092

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de um caminhoneiro na tarde do último sábado (19). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz 1113 com placas de Nova Fátima. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o caminhoneiro seguia pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré quando, na altura do km 362, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Com isso, o veículo parou com as rodas para cima e, devido aos impactos, a cabine do caminhão ficou destruída. Infelizmente, o homem de 38 anos que conduzia o caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro, um homem de 30 anos, foi socorrido sem ferimentos.

As equipes da PRE e IML (Instituto Médico Legal) prestaram atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.