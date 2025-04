Chuva de meteoros pode ser vista no céu no Norte Pioneio na madrugada desta terça-feira

A chuva de meteoros Líridas deve atingir seu ápice na madrugada desta terça-feira, 22 de abril de 2025, por volta das 2h, com expectativa média de 15 meteoros por hora. O fenômeno, também conhecido como "estrelas cadentes", poderá ser observado a olho nu em regiões com céu limpo e pouca poluição luminosa, especialmente em áreas com horizonte voltado para o Norte.

No Paraná, a visibilidade do evento depende das condições climáticas de cada região. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), municípios do Norte Pioneiro, como Santo Antônio da Platina, além de cidades do Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, têm chances de contemplar o fenômeno. A previsão indica predomínio de nebulosidade alta nessas áreas, com nuvens elevadas e menos espessas, o que pode permitir aberturas pontuais no céu durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça.

Entre os municípios com melhores condições para observação, destacam-se Apucarana, Umuarama, Cianorte, Foz do Jordão, Marquinho e Sertanópolis. Nessas localidades, a baixa poluição luminosa em áreas mais afastadas dos centros urbanos pode favorecer a visualização dos meteoros. Já nas regiões dos Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a maior concentração de nuvens deve dificultar ou até impedir a observação da chuva.

A chuva de meteoros Líridas ocorre anualmente quando a Terra cruza a órbita do cometa Thatcher, descoberto em 1861. Os fragmentos deixados pelo cometa ao longo de sua trajetória entram na atmosfera terrestre a velocidades que variam entre 3.000 km/h e 150.000 km/h, causando o brilho intenso por poucos segundos que caracteriza os meteoros. O nome Líridas se deve à constelação de Lyra, de onde os meteoros parecem se originar.

Segundo o Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná (OACEP), apesar da intensidade do fenômeno, não há risco para a Terra. A chuva não consta na tabela principal de eventos astronômicos do OACEP para 2025 por apresentar um radiante inferior a 20 meteoros por hora. No entanto, entusiastas podem consultar o calendário completo de chuvas de meteoros para se programar para os próximos eventos.

Informações detalhadas sobre o clima em cada um dos 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site do Simepar: www.simepar.br.