Acidente com carro de Wenceslau Braz deixa dois em estado grave na PR092

Um acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (20) deixou duas pessoas gravemente feridas na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A colisão envolveu um carro e uma moto.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e envolveu uma motocicleta Honda CG com placa de Siqueira Campos e um GM Cruze de Wenceslau Braz. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o veículo seguia sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, na altura do km 278, se envolveu em uma colisão com a motocicleta que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, um jovem de 28 anos de conduzia a moto e o passageiro de 49 anos sofreram uma queda e tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo, um homem de 36 anos, não ficou ferido. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.

As equipes da PRE e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.