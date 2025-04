Homem é baleado dentro de bar do Ouro Verde, em Sengés

Polícia ainda não localizou o autor do disparo. Foto Arquivo-Ilustração

Um homem foi atingido por disparo de arma de fogo, na madrugada dessa sexta-feira (18), dentro de um bar do Distrito de Ouro Verde, no município de Sengés, nos Campos Gerais. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade.

Segundo informações apuradas com a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, a situação aconteceu no distrito de Ouro Verde, dentro de um bar, localizado na rua principal do local. O homem, de 31 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo realizado por outro, de 20, após uma briga.

O autor do disparo que acabou fugindo, mesmo que já identificado pela PM, ainda não foi localizado.