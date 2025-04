Grave acidente na PR-092 deixa sete feridos na manhã desta sexta-feira, em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (18) na altura do Km 243 da PR-092, nas proximidades de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A colisão entre dois veículos aconteceu por volta das 6h e deixou sete pessoas feridas, sendo duas em estado considerado grave.

De acordo com as informações apuradas, o impacto da batida foi intenso, fazendo com que algumas vítimas ficassem presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Siqueira Campos, da concessionária EPR e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizadas e atuaram no resgate dos feridos, que receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente. Um dos veículos era da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Uma das vítimas em estado grave, que estava presa nas ferragens, foi encaminhada de ambulância ao Hospital São Sebastião, em Wenceslau Braz. Até o momento, o estado de saúde dessa pessoa não foi oficialmente divulgado.

Em razão do acidente, a pista precisou ser totalmente interditada nas primeiras horas da manhã para a retirada dos veículos. A EPR informou que o tráfego já foi completamente liberado nos dois sentidos da rodovia e o trânsito flui normalmente no trecho.

As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. No momento do acidente, chovia intensamente na região, e há indícios de que as condições climáticas possam ter contribuído para o ocorrido, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.