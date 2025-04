Michelle Bolsonaro processa José de Abreu e ator reage com deboche

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu início a uma ação judicial contra o ator José de Abreu na Vara Criminal do Rio de Janeiro. O motivo do processo foi uma publicação feita por ele na rede social X, antigo Twitter, que, segundo a ex-primeira-dama, a atacava por conta de sua fé.

A publicação do veterano das novelas foi feita em fevereiro e dizia: “Não acredito que Micheque abençoou Israel em nome de Jesus. São muito ignorantes. Impressiona”. A fala incomodou profundamente Michelle, que interpretou o comentário como uma ofensa pública e uma tentativa de ridicularizar sua religião.

Fonte original Portal Leo Dias.