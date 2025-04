Veja o que abre em Wenceslau Braz durante o feriado prolongado

Com o feriado da Sexta-feira Santa emendando o Domingo de Páscoa e o Dia de Tiradentes, muitas cidades reorganizam os serviços públicos para melhor atender a população e garantir dias de descanso para os servidores públicos também. Na cidade de Wenceslau Braz, alguns serviços e comércios não estarão disponíveis durante os dias de feriado, enquanto outros estarão funcionando sob restrições.

A reportagem da Folha entrou em contado com a Coordenação de Gestão Pública para coletar maiores informações sobre quais serviços estarão disponíveis para a população durante o feriado prolongado. Segundo os dados, a maioria dos serviços não estarão disponíveis, e alguns funcionarão apenas para urgências.

Conforme as informações coletadas pela reportagem, as circulares do município não estarão disponíveis na Sexta-feira Santa, voltando a atender novamente no sábado (19). No domingo o serviço das circulares não estará disponível, assim como na segunda-feira (21), que será o feriado de Tiradentes.

O Hospital de Caridade São Sebastião, estará aberto durante todos os dias, portanto, nos feriados e no domingo estará disponível apenas para atender urgências do município. Já o Pronto Socorro municipal estará atendendo com plantão dos enfermeiros, além de que uma ambulância estará disponível para auxiliar em alguns casos.

Já o setor administrativo da prefeitura não trabalhará na Sexta-feira Santa, no sábado, Domingo de Páscoa e Tiradentes, retornando às atividades apenas na próxima terça-feira (22).

LOJAS E COMÉRCIO

Em relação às lojas e comércios do município, a reportagem da Folha não teve acesso completo. Em contato com a reportagem, a Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz (ACEBRAZ) afirmou que não é possível saber quais lojas ficarão abertas e em quais dias ficarão, mas alguns mercados da cidade confirmaram horários e dias de atendimento à reportagem.

O Supermercado Ferreira, por exemplo, não abrirá na Sexta-feira Santa, mas trabalhará normalmente no sábado. No Domingo de Páscoa o mercado ficará aberto até as 12h30, assim como no Dia de Tiradentes. O Supermercado Kelve também não abrirá na sexta-feira, mas trabalhará normalmente no sábado e na segunda-feira, enquanto no domingo, estará aberto até as 12h30.

O Supermercado Cristo Rei também não abrirá na sexta-feira, trabalhará normalmente no sábado e no domingo e segunda-feira estará aberto até as 12h00. Já o Mercado Prado estará aberto todos os dias, entre as 07h00 e 22h00.