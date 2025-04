Previsões apontam chuvas para o Norte Pioneiro durante o feriadão

Um dos momentos mais aguardados do ano está prestes a chegar. Seja pelo aspecto religioso, quando os católicos vivem dias de profunda espiritualidade e fé, ou pela coincidência de datas que vai transformar o período em um verdadeiro "feriadão", unindo a Sexta-feira Santa, o fim de semana e o feriado de Tiradentes, a expectativa é geral. Serão dias de pausa, reflexão e também descanso, um respiro bem-vindo na rotina dos trabalhadores. Portanto, para aqueles que não gostam muito de chuva, a notícia é triste: vai chover durante o feriado.

De acordo com um boletim divulgado oficialmente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), diversas regiões do Brasil poderão registrar chuvas durante estes dias, inclusive a região do Norte Pioneiro do Paraná, onde as previsões apontam chuvas para a Sexta-feira Santa, para o sábado e também para o Domingo de Páscoa, além de prever que o Dia de Tiradentes será nublado na região. Segundo as previsões, a temperatura máxima durante estes dias deve ser 26°C, sendo que as mínimas podem chegar a 17°C.

Contudo, as previsões podem mudar de cidade para cidade, mas na região, a tendência é que chova durante os três dias e a segunda-feira (21) seja nublada. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a chuva deve atingir o município apenas no sábado (19), com pouco mais de 3 milímetros previstos. Já na cidade de Santo Antônio da Platina, a chuva está prevista para a Sexta-feira Santa e para o sábado, enquanto Jacarezinho segue a mesma previsão de Wenceslau Braz, com chuva apenas no sábado.

Em Siqueira Campos, deve chover na sexta-feira e também no sábado, sendo que o domingo deve ser nublado e a segunda-feira ensolarada. Assim também deve acontecer na cidade de Ribeirão do Pinhal, enquanto em Ribeirão Claro choverá apenas no sábado, assim como na cidade de Tomazina.

Saindo do Norte Pioneiro e indo para os Campos Gerias, mas em cidades próximas à região, em Arapoti, as previsões apontam chuva apenas no sábado, assim como em Jaguariaíva, que deve ter a Sexta-feira Santa nublada e o Domingo de Páscoa também. Em Sengés, a chuva também está prevista apenas para o sábado, enquanto o domingo e a segunda-feira devem ser nublados.

CHUVA NO PARANÁ

Embora as previsões apontem chuvas para todas as regiões do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, a tendência é que a maior precipitação seja no centro-norte, enquanto as outras regiões sigam com tempo instável. No restante do país, a chuva deve atingir regiões mais concentradas no centro-sul, como Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste do Brasil. Mato Grosso e Goiás também estão na lista. Amazonas, Pará, Acre e Amapá também entram.