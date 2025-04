Casa Lar de Ibaiti tem vaga de emprego disponível para auxiliar de serviços gerais

A Casa Lar Menino Jesus, da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro, anunciou a disponibilidade de uma vaga de emprego para serviços gerais na instituição. Os currículos devem ser entregados virtualmente, através do e-mail da instituição ou pelo WhatsApp.

Entre os requisitos para concorrer à vaga, estão apenas a experiência na função e organização, proatividade e comprometimento. Por tratar-se de um serviço envolvendo as crianças acolhidas pela instituição, o comprometimento e a organização são de extrema importância no currículo.

As atividades incumbidas ao trabalho são atender e cuidar das crianças acolhidas na instituição, limpeza e conservação do ambiente, além de auxiliar com atividades gerais conforme as necessidades apresentadas pela Casa Lar.

O salário será compatível com a função, mas não foi divulgado até o momento. A jornada de trabalho segue em uma escala de 24x48. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp da Casa Lar, (43) 99849-0032.