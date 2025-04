Governo repassa mais de R$ 6,1 milhões para a saúde do Norte Pioneiro

Moradores da região do Norte Pioneiro terão um importante reforço nos serviços de saúde pública nos próximos meses. Isso porque o Governo do Estado repassou mais de R$ 6,1 milhões para todos os municípios da região, em um investimento inédito voltado para a ampliação e qualificação dos atendimentos de média complexibilidade no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é acelerar diagnósticos, ampliar o número de consultas e fornecer atendimento de qualidade para toda a população.

O repasse faz parte de um total de R$ 150 milhões transferidos na última terça-feira (15) aos 399 municípios paranaenses. A distribuição foi feita proporcional ao tamanho da população de cada cidade, e algumas da região chegaram a receber quase R$ 600 mil. Os recursos foram enviados em parcela única, por meio do Fundo Estadual de Saúde, diretamente aos fundos municipais, e a responsabilidade pela aplicação do valor é dos gestores municipais, conforme contratos firmados com os estabelecimentos de saúde locais.

Esses atendimentos de média complexibilidade, para os quais a emenda foi enviada, incluem procedimentos como tomografias, ultrassonografias, endoscopias e consultas com especialistas, procedimentos essenciais para diagnósticos e tratamentos mais eficazes. A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde é que os municípios priorizem o uso dos recursos para exames de natureza diagnóstica, com foco especial em pacientes que aguardam confirmação de diagnóstico ou exames pré-operatórios para cirurgias eletivas.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a medida reforça o compromisso do governo com a saúde pública de qualidade.

“Em 18 de março fizemos essa deliberação, em parcela única para os fundos municipais. Nosso foco é qualificar ainda mais os serviços ofertados no Paraná para consultas e exames aos usuários do SUS”, afirmou.

Confira quanto cada cidade recebeu

No Norte Pioneiro, entre os municípios que receberam os maiores valores estão Cornélio Procópio, com R$ 581.436,04; Santo Antônio da Platina, com R$ 577.680,75; Jacarezinho, com R$ 525.233,52; Bandeirantes, com R$ 403.529,05; e Ibaiti, que recebeu R$ 373.499,39. Outros valores expressivos foram repassados a Cambará, R$ 297.251,72, Siqueira Campos, R$ 300.829,40, Andirá, R$ 254.294,22, Wenceslau Braz, R$ 246.504,52, e Carlópolis, R$ 222.869,02.

Municípios de médio porte também foram contemplados com repasses significativos, como Curiúva, que recebeu R$ 175.103,21, Assaí, R$ 173.086,01, Ribeirão do Pinhal, R$ 167.212,02, Ribeirão Claro, R$ 162.010,44 e Joaquim Távora, R$ 155.793,90. A lista segue com São Jerônimo da Serra, R$ 138.451,05, Tomazina, R$ 107.774,37, Congonhinhas R$ 107.101,97, Quatiguá, R$ 106.023,59, Figueira, R$ 103.321,30 e São Sebastião da Amoreira, que recebeu um total de R$ 102.763,08.

Os municípios de menor porte também foram atendidos proporcionalmente, como Itambaracá, que foi contemplado com R$ 74.522,26, Santana do Itararé, com R$ 71.401,31, Jaboti, R$ 70.741,60, Salto do Itararé, R$ 66.821,38, Japira, R$ 64.195,21, Guapirama, R$ 60.795,15 e São José da Boa Vista, que recebeu R$ 76.882,01.

Outros valores importantes foram destinados a Nova Fátima, R$ 91.357,65, Abatiá, R$ 92.245,72, Pinhalão, R$ 85.090,37, Conselheiro Mairinck, R$ 44.226,18, Jundiaí do Sul, R$ 42.703,77 e Barra do Jacaré, R$ 36.360,37. Confira a tabela com os valores distribuídos para todas as cidades do Paraná AQUI.

Com esse investimento expressivo, o Governo do Paraná reforça sua política de regionalização da saúde e reafirma o compromisso com a melhoria contínua do atendimento à população. Os recursos repassados permitirão que os municípios do Norte Pioneiro ampliem sua capacidade de resposta às demandas locais, reduzam filas de espera e promovam mais agilidade no acesso a exames e consultas especializadas.