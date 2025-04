Adolescente que agrediu aluno autista e ameaçou professora é internado após planejar levar arma para escola

BALANÇO Há 3 horas Sengés chega a 100 dias da nova gestão com mais de R$ 8 milhões em investimentos Balanço conta com recursos para área de pavimentação, aquisição de maquinários, construção do Centro de Eventos entre outros investimentos

NOVOS RECURSOS Há 22 horas Estado entrega novos equipamentos de combate à incêndios para Sengés Kit de equipamentos conta com motobomba, sopradores e outros recursos que irão fortalecer as ações da Defesa Civil

TRÂNSITO Há 6 dias Caminhão carregado com tomate tomba e motorista morre Acidente aconteceu na PR-239 no trecho que passa pelo município de Sengés