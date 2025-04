Saúde de Jaguariaíva promove mutirão de cirurgias oftalmológicas

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último final de semana mais um mutirão de cirurgias oftalmológicas, beneficiando moradores da cidade com procedimentos essenciais para a saúde ocular. A ação ocorreu no Hospital Carolina Lupion e teve como foco a realização de 25 cirurgias, sendo 17 para tratamento de catarata e 8 para correção de pterígios.

O mutirão foi uma oportunidade para pacientes que aguardavam por cirurgias oftalmológicas essenciais, mas que enfrentavam longas listas de espera, receberem o tratamento necessário em tempo reduzido. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e garantir um atendimento mais ágil e eficaz, a Secretaria de Saúde tem intensificado essas ações, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos cuidados médicos especializados.

Os pacientes que necessitam de cirurgias oftalmológicas, como catarata e pterígios, devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para o devido encaminhamento médico e orientações sobre o processo. A Prefeitura tem se empenhado para garantir que as demandas de saúde da população sejam atendidas, proporcionando um atendimento de qualidade e acessível.

Com a realização do mutirão, a gestão municipal reforça seu compromisso com a saúde ocular dos cidadãos, além de contribuir para a redução de filas e a otimização dos serviços de saúde na região.