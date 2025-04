Sengés chega a 100 dias da nova gestão com mais de R$ 8 milhões em investimentos

NOVOS RECURSOS Há 23 horas Estado entrega novos equipamentos de combate à incêndios para Sengés Kit de equipamentos conta com motobomba, sopradores e outros recursos que irão fortalecer as ações da Defesa Civil

TRÂNSITO Há 6 dias Caminhão carregado com tomate tomba e motorista morre Acidente aconteceu na PR-239 no trecho que passa pelo município de Sengés