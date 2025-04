Alunos de Arapoti participam de palestra sobre prevenção e combate ao Bullying

Na última semana, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Arapoti promoveu uma série de palestras no Colégio Estadual Rui Barbosa, abordando os temas Bullying e Cyberbullying. A ação foi realizada a convite da instituição de ensino e teve como foco principal a orientação de adolescentes, com o intuito de promover um espaço de escuta ativa, diálogo e reflexão sobre comportamentos de respeito e empatia.

As atividades aconteceram dentro do ambiente escolar e reuniram cerca de 240 alunos do ensino fundamental e médio. Durante os encontros, os profissionais do CREAS explicaram o que caracteriza o bullying e o cyberbullying, destacando suas diferentes formas de manifestação, como agressões verbais, físicas, psicológicas e virtuais. Também foram abordadas as consequências desses comportamentos, com ênfase nos impactos emocionais e sociais para as vítimas e nas implicações legais para os agressores.

O formato das palestras incluiu rodas de conversa, proporcionando um ambiente acolhedor para que os estudantes pudessem tirar dúvidas, compartilhar experiências e refletir sobre suas próprias atitudes no cotidiano escolar e nas interações virtuais. Os profissionais responsáveis destacaram a importância do diálogo aberto com os jovens como ferramenta para prevenção de situações de violência e exclusão.

A participação dos alunos foi ativa ao longo das atividades, demonstrando interesse e engajamento com os temas propostos. A presença do CREAS na escola reforça o papel da rede de proteção social no apoio às instituições de ensino, oferecendo suporte técnico e orientação em situações que envolvem vulnerabilidade, violência ou violação de direitos.

As palestras também contribuíram para ampliar o entendimento dos estudantes sobre o uso responsável das redes sociais, a importância da empatia nas relações interpessoais e os limites legais no ambiente digital. A iniciativa integra as ações contínuas do CREAS voltadas à promoção de cidadania, prevenção de conflitos e fortalecimento dos vínculos entre comunidade e serviços públicos.

A proposta de levar discussões relevantes ao ambiente escolar está alinhada às diretrizes da política pública de assistência social, que busca garantir direitos e prevenir situações de risco social por meio de ações educativas e participativas.