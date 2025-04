Governo entrega equipamentos de combate a incêndios para nove municípios da região

A ação é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e da Defesa Civil do Paraná, como parte das medidas de enfrentamento às ocorrências de fogo e seca. Em 2024, o estado registrou aumento significativo nos focos de incêndio, com aproximadamente 13 mil casos, mais que o dobro de 2023.

Entre os 100 municípios paranaenses contemplados, nove são da região do Norte Pioneiro e Campos Gerais sendo Bandeirantes, Jacarezinho, Jaguariaíva, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, São José da Boa Vista, Sengés e Siqueira Campos.

O Governo do Paraná realizou, nesta terça-feira (15), a entrega de equipamentos destinados ao combate a incêndios e ao enfrentamento da estiagem em 100 municípios do estado. A ação aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e contou com a presença do governador em exercício, Darci Piana. O investimento totaliza R$ 46,7 milhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

NORTE PIONEIRO Há 1 dia Governador destaca produção do Norte Pioneiro no Dia Mundial do Café Ratinho Junior falou sobre os cafés especiais produzidos por mulheres que vem ganhando o mundo

POLÍTICA PARANAENSE Há 2 dias Governador anuncia construção de terminal de cruzeiros no Porto de Paranaguá Novo terminal será exclusivo para o embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros marítimos, com o objetivo de fortalecer o turismo no litoral do Paraná

NORTE PIONEIRO Há 2 dias Governo inaugura UTI Neonatal em Cornélio Procópio com mais de R$ 1,7 milhão investido Estrutura conta com 10 leitos totalmente equipados para atender os recém-nascidos de todas as cidades que compõem a 18ª Regional de Saúde do Paraná

AVALIAÇÃO POSITIVA Há 2 dias Com 80,2%, Ratinho Junior alcança aprovação recorde em Curitiba É a melhor avaliação de Ratinho Junior na Capital — maior colégio eleitoral do Estado — no período de um ano entre as pesquisas.