Estado entrega novos equipamentos de combate à incêndios para Sengés

Nesta terça-feira (15), o município de Sengés, nos Campos Gerais, recebeu recursos importantes para auxiliar a Defesa Civil no combate e prevenção à incêndios na cidade. Os equipamentos, que contam com veículos, kits de materiais e diversos outros itens, foram destinados ao município através de uma emenda do Governo do Estado, que investiu cerca de R$ 22 milhões em 100 municípios localizados próximos a áreas verdes.

A entrega aconteceu no Palácio Iguaçu, na cidade de Curitiba, com a presença do governador em exercício, Darci Piana. De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela prefeitura de Sengés, os equipamentos recebidos contam com motobomba, sopradores e kits específicos que irão fortalecer as ações da Defesa Civil em prol da proteção ambiental no município.

Essa iniciativa faz parte de um investimento de R$ 22,7 milhões realizado pelo Estado a 100 municípios paranaenses localizados próximos a áreas verdes, afim de ofertar recursos para a prevenção e controle de incêndios nestes municípios, preservando assim as matas e vegetações do Paraná.

Nas redes sociais, a prefeitura de Sengés agradeceu ao Governo do Paraná pela parceria e pelo apoio às ações de prevenção e resposta a desastres naturais.