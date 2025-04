Prefeito de Jaguariaíva pede transferência do Núcleo de Educação de Wenceslau Braz

O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda (PL), esteve em Curitiba nesta terça-feira, 8 de abril, onde se reuniu com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, para tratar da possível transferência do Núcleo Regional de Educação (NRE) atualmente sediado em Wenceslau Braz para o município de Jaguariaíva. A pauta foi discutida em caráter preliminar e, segundo o gestor, a solicitação será formalizada nas próximas semanas junto à Secretaria de Estado da Educação (SEED).

De acordo com o prefeito Juca Sloboda, o município de Jaguariaíva reúne as condições necessárias para receber o NRE, por contar com maior número de habitantes, maior concentração de alunos e estrutura considerada adequada para abrigar a sede do órgão regional. O chefe do Executivo também destacou que a cidade tem recebido apoio de empresas locais para o fortalecimento da educação, por meio de convênios e parcerias que contribuem com a melhoria da infraestrutura e da qualidade do ensino.

O prefeito afirmou que o pleito já conta com o apoio de outros municípios da região e que o Governo do Estado está ciente da demanda. Segundo ele, o objetivo é consolidar Jaguariaíva como um polo educacional, com melhores condições de atendimento às instituições de ensino e estudantes da área de abrangência do núcleo.

Enquanto isso, em Wenceslau Braz, vereadores se manifestaram publicamente contra a proposta de transferência. Parlamentares defendem a permanência do Núcleo Regional de Educação no município, onde está instalado há mais de três décadas. A Câmara Municipal tem se mobilizado para manter o NRE em Wenceslau Braz, destacando a tradição, a localização estratégica e a estrutura já consolidada ao longo dos anos.

A reportagem da Folha entrou em contato com o Chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, que desaprova o projeto e não vê necessidade de tal alteração. “Fomos pegos de surpresa sobre o assunto, pois não foi realizada nenhuma conversa ou reunião sobre o tema. Eu desaprovo totalmente a ideia, pois não há necessidade disso, sem contar o desemprego que será gerado por esta mudança”, afirmou Joaquim.

A discussão sobre a possível mudança do NRE gerou repercussão regional, envolvendo lideranças políticas e educacionais. O Núcleo Regional de Educação é responsável pela gestão e coordenação das políticas públicas educacionais nos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz, sendo uma estrutura estratégica para a organização do ensino público estadual.

A formalização do pedido por parte da Prefeitura de Jaguariaíva deve ocorrer nos próximos dias, com a expectativa de avaliação por parte da Secretaria Estadual de Educação.