Atletas de Arapoti comemoram participação inédita no Gran Pix da AMCG

Na tarde desta segunda-feira (14), praticantes de vôlei foram recebidos no Gabinete do prefeito de Arapoti, Irani Barros, e do vice-prefeito Potinho. O encontro teve como objetivo agradecer o apoio da administração municipal à modalidade, que vem ganhando destaque no município.

A reunião contou com a presença de atletas de diferentes faixas etárias, que integram os times locais de vôlei e se preparam para a participação inédita no Grand Prix de Voleibol da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). A primeira etapa da competição será realizada em Arapoti, no dia 10 de maio.

Além do prefeito e do vice-prefeito, estiveram presentes no encontro o presidente da Câmara Municipal de Arapoti, vereador Maicon Pot, e o chefe da Divisão de Esporte e Lazer, Riva Mazzeti. Durante a conversa, os atletas expressaram gratidão pelo incentivo e pela estrutura oferecida pela Prefeitura, que tem possibilitado o crescimento da prática esportiva e a valorização de talentos locais.

A participação no Grand Prix da AMCG representa um marco para o voleibol arapotiense, que passa a integrar oficialmente o calendário regional da modalidade. A competição reúne equipes de diversos municípios dos Campos Gerais e tem como objetivo fomentar o esporte, promover o intercâmbio entre atletas e fortalecer o desenvolvimento das equipes participantes.

A etapa em Arapoti será a primeira de uma série de jogos que ocorrerão ao longo do ano, movimentando o cenário esportivo regional. A expectativa é de que o evento também contribua para o estímulo ao esporte entre crianças e jovens do município, consolidando o voleibol como uma das principais modalidades em desenvolvimento na cidade.