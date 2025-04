Jaguariaíva encerra Abril Azul com palestra sobre autismo ministrada por Marcos Petry

A campanha Abril Azul, voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encerrada em Jaguariaíva com um evento realizado na tarde de segunda-feira, 14 de abril. Promovida pela Prefeitura Municipal, a palestra “Autismo na Visão de um Autista” reuniu autoridades locais, profissionais da saúde, educadores e familiares em um momento de reflexão e troca de experiências sobre o autismo.

A atividade foi conduzida por Marcos Petry, escritor, músico, ativista e produtor de conteúdo digital, diagnosticado com autismo na infância. Ao lado da mãe, Arlete Petry, e com o apoio do pai, Orlando, o palestrante compartilhou vivências pessoais e desafios enfrentados ao longo da vida, oferecendo uma visão autêntica e sensível sobre a condição. Durante a apresentação, foram abordados aspectos como estereotipias, socialização e a importância da inclusão de pessoas com TEA em todos os espaços sociais.

Arlete Petry também teve participação ativa na palestra, relatando sua experiência como mãe e cuidadora. Ela destacou a importância do apoio familiar e das intervenções precoces no processo de desenvolvimento da pessoa com autismo. O relato emocionou os presentes e serviu como incentivo para outras famílias que convivem com o diagnóstico.

A apresentação de Marcos foi marcada ainda por um momento artístico, no qual ele cantou e tocou violão em diferentes idiomas, demonstrando superação e habilidade artística. O gesto reforçou a mensagem de que pessoas com autismo podem desenvolver talentos diversos e ter papel ativo na sociedade.

A programação do Abril Azul em Jaguariaíva incluiu outras atividades ao longo do mês, como a Caminhada de Conscientização, que percorreu as ruas da cidade com a participação da comunidade, e uma Roda de Conversa com a terapeuta ocupacional Mariana Ruffato, que abordou temas relacionados ao cuidado e à inclusão.

As ações buscaram ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista e incentivar uma abordagem mais empática e informada em relação às pessoas com TEA, promovendo o acolhimento e o respeito às diferenças.