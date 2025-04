Governador destaca produção do Norte Pioneiro no Dia Mundial do Café

Nesta segunda-feira (14) foi celebrado o Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais consumidas do mundo. No Paraná, o governador Ratinho Junior destacou a qualidade dos grãos produzidos no estado, em especial, os cafés do Norte Pioneiro.

Através das redes sociais, o governador destacou que o café é uma das bebidas mais consumidas do país, sendo o Paraná um dos grandes produtores do grão. Ratinho Junior ainda falou sobre os cafés especiais produzidos por mulheres na região do Norte Pioneiro. “Somos um dos maiores produtores do Brasil e também temos o Mulheres do Café! Um projeto que reúne centenas de cafeicultoras do Norte Pioneiro e do Vale do Ivaí, que estão mudando a sua história através do cultivo de cafés especiais. Que orgulho!”, disse o governador.

O café especial produzido na região do Norte Pioneiro é um produto que ganhou reconhecimento nacional por sua qualidade, fator que abriu caminho para que os grãos produzidos em diferentes municípios da região, em especial Tomazina, Pinhalão e Ribeirão Claro, encantassem o gosto e o paladar do mercado internacional.

O clima propício e a dedicação dos produtores fazem com que os grãos produzidos na região apresentem um aroma especial, alta doçura natural dos grãos, corpo aveludado, acidez agradável que somados apresentam um sabor marcante. O clima subtropical e qualidade do solo também são fatores diferenciais para formação do sabor do café produzido na região.

Outra particularidade do café produzido no Norte Pioneiro é o cultivo realizado pelas mulheres. Com mais de dez anos, o projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro, criado em 2013 em parceria com o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural), incentiva as mulheres a cultivar os grãos gerando assim emprego e renda para suas famílias.

O que começou com foco em promover o desenvolvimento financeiro destas mulheres, acabou ganhando novos patamares fazendo com que a qualidade destes grãos chamasse a atenção do mercado agregando um valor comercial maior do que os cafés tradicionais. Isso foi possível graças a dedicação e carinho das produtoras no cultivo dos grãos associado a parceria junto ao IDR com a promoção de cursos e capacitações para que as produtoras seguissem melhorando a cada dia suas atividades.

Além do mercado interno e externo, nos últimos anos o café produzido pelas Mulheres do Norte Pioneiro vem se destacando e ganhando prêmios em diferentes concursos nacionais e internacionais, reforçando assim a qualidade e particularidade dos grãos produzidos na região.